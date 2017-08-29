В Башкирии полиция раскрыла группу школьников-наркодилеров
В Башкирии раскрыта сеть поставок наркотиков, сообщает МВД по РБ.
В Башкирии раскрыта сеть поставок наркотиков, сообщает МВД по РБ.
По материалам дела, группу возглавлял 41-летний житель Челябинской области, ее участники промышляли продажей наркотиков на территории Учалов и Белорецка. Младшему члену группы едва исполнилось 18 лет. В ходе обысков у молодых преступников был изъят килограмм наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой».