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14:53 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии полиция раскрыла группу школьников-наркодилеров

В Башкирии раскрыта сеть поставок наркотиков, сообщает МВД по РБ.

По материалам дела, группу возглавлял 41-летний житель Челябинской области, ее участники промышляли продажей наркотиков на территории Учалов и Белорецка. Младшему члену группы едва исполнилось 18 лет. В ходе обысков у молодых преступников был изъят килограмм наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой».

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