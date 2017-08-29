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15:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

15 миллионов рублей скрыл от государства директор сочинского предприятия

Мужчина внес ложные сведения в налоговую декларацию.

Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Аквамастер-Сочи», его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Являясь директором фирмы, он в 2012 и в 2014 году внес в налоговую декларацию ложные сведения. В результате злоумышленник уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 15 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

«В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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