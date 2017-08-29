15 миллионов рублей скрыл от государства директор сочинского предприятия
Мужчина внес ложные сведения в налоговую декларацию.
Мужчина внес ложные сведения в налоговую декларацию.
Уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Аквамастер-Сочи», его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
Являясь директором фирмы, он в 2012 и в 2014 году внес в налоговую декларацию ложные сведения. В результате злоумышленник уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 15 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
«В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.