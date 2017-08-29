Троих подростков задержали в Кишиневе за ограбление рыночного ларька

Грозит несовершеннолетним грабителям штраф в 27 тысяч леев, общественные работы или до четырех лет тюрьмы. Еще двоих мальчиков — 13-ти и 14 лет обнаружили в недостроенной многоэтажке. В полиции говорят, что они довольно долго там жили. О беспризорниках сообщили родным и местным властям.