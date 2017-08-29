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15:07 (мск), источник: Publika.md

Троих подростков задержали в Кишиневе за ограбление рыночного ларька

Троих подростков задержали в Кишиневе за ограбление рыночного ларька. Самому старшему — 17 лет, младшему — 14.

Источник: Publika.md

Грозит несовершеннолетним грабителям штраф в 27 тысяч леев, общественные работы или до четырех лет тюрьмы. Еще двоих мальчиков — 13-ти и 14 лет обнаружили в недостроенной многоэтажке. В полиции говорят, что они довольно долго там жили. О беспризорниках сообщили родным и местным властям.

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