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15:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае предъявили обвинение банде угонщиков дорогих иномарок

Молодые люди похищали машины с неохраняемых парковок.

Банду угонщиков дорогих автомобилей, которые похищали машины с неохраняемых стоянок, задержали в Перми. Им предъявили обвинение в краже в крупном и особо крупном размере.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермском краю, сотрудники полиции задержали троих пермяков в декабре 2016 года. Полицейские выяснили, что молодые люди похищали с неохраняемых парковок дорогие иномарки. Во время обыска у подозреваемых нашли специальные технические устройства, при помощи которых преступники взламывали сигнализацию. На похищенных автомобилях члены банды перебивали номера, после чего продавали иномарки в других регионах по заниженной цене. Два автомобиля полицейские обнаружили и изъяли в Уфе, ещё два — в Перми. Ущерб от похищенного превысил 4 миллионов рублей.

Угонщиков арестовали и предъявили им обвинение в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. А также — в подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства.

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