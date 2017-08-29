В Пермском крае предъявили обвинение банде угонщиков дорогих иномарок

Как рассказали в ГУ МВД по Пермском краю, сотрудники полиции задержали троих пермяков в декабре 2016 года. Полицейские выяснили, что молодые люди похищали с неохраняемых парковок дорогие иномарки. Во время обыска у подозреваемых нашли специальные технические устройства, при помощи которых преступники взламывали сигнализацию. На похищенных автомобилях члены банды перебивали номера, после чего продавали иномарки в других регионах по заниженной цене. Два автомобиля полицейские обнаружили и изъяли в Уфе, ещё два — в Перми. Ущерб от похищенного превысил 4 миллионов рублей.