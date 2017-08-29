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15:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем из реки Усманки достали тело мужчины

Тело неизвестного мужчины достали из реки Усманки в районе улицы Песочная в Новой Усмани в понедельник, 28 августа.

При себе у погибшего не было ни мобильного телефона, ни документов, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону. Личность мужчины устанавливается.

На вид погибшему 40 лет. Его рост — 175 см, телосложение худощавое, светлые волосы. При осмотре тела следователи обнаружили ссадину возле брови. Мужчина был одет в тёмные джинсы, чёрно-синие кроссовки. На берегу реки правоохранители нашли рубашку погибшего.

В обстоятельствах смерти человека в ходе проверки разберутся следователи.

— Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти человека. Выясняются все обстоятельства его смерти, устанавливается личность мужчины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

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