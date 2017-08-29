Под Воронежем из реки Усманки достали тело мужчины

При себе у погибшего не было ни мобильного телефона, ни документов, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления СКР по региону. Личность мужчины устанавливается.

На вид погибшему 40 лет. Его рост — 175 см, телосложение худощавое, светлые волосы. При осмотре тела следователи обнаружили ссадину возле брови. Мужчина был одет в тёмные джинсы, чёрно-синие кроссовки. На берегу реки правоохранители нашли рубашку погибшего.

В обстоятельствах смерти человека в ходе проверки разберутся следователи.