Врач-онколог осужден за гибель пациента в Волгодонске

По версии следствия, в сентябре 2015 года врач-онколог в ходе операции по удалению полипа ободочной кишки с использованием электроинструмента причинил 54-летнему пациенту электроожоги наружной стенки кишечника и тонкой кишки, а затем своевременно не диагностировал их, что привело к послеоперационным осложнениям и смерти больного.