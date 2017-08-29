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15:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Врач-онколог осужден за гибель пациента в Волгодонске

Врач ГБУ РО «Онкодиспансер» осужден за гибель пациента в Волгодонске, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в сентябре 2015 года врач-онколог в ходе операции по удалению полипа ободочной кишки с использованием электроинструмента причинил 54-летнему пациенту электроожоги наружной стенки кишечника и тонкой кишки, а затем своевременно не диагностировал их, что привело к послеоперационным осложнениям и смерти больного.

Суд признал медика виновным по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Кроме того, осужденный на два года лишен права заниматься врачебной деятельностью.

Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.

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