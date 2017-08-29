Врач-онколог осужден за гибель пациента в Волгодонске
Врач ГБУ РО «Онкодиспансер» осужден за гибель пациента в Волгодонске, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Врач ГБУ РО «Онкодиспансер» осужден за гибель пациента в Волгодонске, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в сентябре 2015 года
Суд признал медика виновным по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Кроме того, осужденный на два года лишен права заниматься врачебной деятельностью.
Сообщается, что приговор еще не вступил в законную силу.