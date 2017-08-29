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16:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сотрудницы медколледжа в Нижегородской области подозреваются в получении взятки

Сотрудницы медколледжа в Нижегородской области подозреваются в получении взятки за содействие в зачислении подростка в учебное заведение.

По информации регионального СУ СК РФ, 23 августа 2017 года мать одного из абитуриентов обратилась к двум сотрудницам Арзамасского медицинского колледжа с просьбой оказать содействие в зачислении ее сына в учебное заведение, так как сроки приема документов истекли.

Дамы предложили женщине написать заявление о приеме документов, гарантируя зачисление подростка в колледж за взятку в сумме 20 тыс. рублей.

24 августа 2017 года женщина передала денежные средства в размере 20 тысяч рублей преподавателю, она оставила себе 7, 5 тыс. рублей, оставшуюся сумму отдала сообщнице. После получения взятки злоумышленницы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемые дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователем в адрес директора Арзамасского медицинского колледжа внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. .

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