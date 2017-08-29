Бывшему вице-министру МВД и его крестнику объявят приговор
Окончательное решение по делу бывшего заместителя министра МВД Вячеслава Чебана и его крестника Станислава Карамана будет объявлено завтра, 30 августа, передает NOI.md.
Окончательное решение по делу бывшего заместителя министра МВД Вячеслава Чебана и его крестника Станислава Карамана будет объявлено завтра, 30 августа, передает NOI.md.
Прокурор требует для Вячеслава Чебана наказания штрафом в размере 3000 условных единиц, а для Станислава Карамана — штрафа в размере 4500 условных единиц и конфискации 12 000 евро.
Уточним, что они были арестованы за торговлю влиянием, оба полностью признали свою вину и были освобождены
Вячеслав Чебан и сотрудник Таможенной службы Станислав Караман были задержаны 25 июня.
Согласно обвинительному заключению, в мае текущего года Станислав Караман вымогал 20 000 евро от жены человека, обвиняемого в производстве и вводе в обращении банковских карточек. Таможенник утверждал, что может повлиять через своего крестного на следственный орган и прокуратуру и добиться прекращения уголовного преследования и закрытия дела. Ответчик получил сумму в 12 000 евро, а женщине он сказал, что эти деньги предназначены для снятия ареста на квартиру и изменения меры пресечения для ее мужа.
Позже, в июне, сотрудник Таможенной службы вымогал 60 000 евро от подозреваемого под предлогом того, что через крестного может повлиять на прокуроров и добиться решения о прекращении уголовного дела.
Поскольку у подозреваемого не было такой суммы, они договорились, что деньги будут переданы в два этапа: сначала 45000 евро, потом еще 15000 евро.
24 июня 2017 года, под контролем органа уголовного преследования, состоялась передача ответчику части вымогаемой суммы в размере 30 000 евро.