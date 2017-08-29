Учитель физкультуры из Витебского района приговорен к 8 годам колонии

Судом Витебского района в закрытом судебном заседании вынесен приговор в отношении 61-летнего учителя физкультуры по ч.2 ст. 166 (изнасилование) УК Беларуси. Мужчина признан виновным в половом сношении вопреки воле потерпевшей (совершенном повторно) с заведомо несовершеннолетней. С обвиняемого также взыскана денежная сумма в счет возмещения морального вреда.