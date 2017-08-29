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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

Учитель физкультуры из Витебского района приговорен к 8 годам колонии

29 августа, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Учитель физкультуры одной из школ Витебского района осужден на восемь лет колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Судом Витебского района в закрытом судебном заседании вынесен приговор в отношении 61-летнего учителя физкультуры по ч.2 ст. 166 (изнасилование) УК Беларуси. Мужчина признан виновным в половом сношении вопреки воле потерпевшей (совершенном повторно) с заведомо несовершеннолетней. С обвиняемого также взыскана денежная сумма в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

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