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15:52 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при падении автобуса в море

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Восемнадцать пострадавших при падении автобуса в воду в Краснодарском крае остаются в больницах, сообщили РИА Новости в минздраве Краснодарского края.

Источник: РИА Новости

«В больницах края остаются 18 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и пять — в Краевой клинической больнице № 1 имени Очаповского», — сказал председатель ведомства.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых были госпитализированы. Как позже сообщили власти Темрюкского района, один из пострадавших, получивших тяжелые травмы, скончался в воскресенье в краевой больнице.

Следователи работают с изъятой документацией в ЗАО «Таманьнефтегаз» и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы. Водитель автобуса и индивидуальный предприниматель арестованы.

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