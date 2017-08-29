На Кубани рассказали о состоянии пострадавших при падении автобуса в море

Источник: РИА Новости

«В больницах края остаются 18 человек, 13 из которых находятся в ЦРБ Темрюка и пять — в Краевой клинической больнице № 1 имени Очаповского», — сказал председатель ведомства.

В пятницу автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП погибли 18 человек, спасены 33, 19 из которых были госпитализированы. Как позже сообщили власти Темрюкского района, один из пострадавших, получивших тяжелые травмы, скончался в воскресенье в краевой больнице.