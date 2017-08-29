В Челябинской области ребенок погиб от теплового удара

«Вызов к ребенку 2013 года рождения поступил в 14.20 23 августа в офис врача общей практики поселка Южный. Прибывший фельдшер зафиксировал смерть девочки. Со слов родителей девочки, в этот день она гуляла на улице, а в 13.40 попросила пить, но пить не стала, а внезапно упала. Предварительной причиной смерти называется тепловой удар», — рассказала собеседница агентства.