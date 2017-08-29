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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области ребенок погиб от теплового удара

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг — РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла в Нагайбакском районе Челябинской области, по предварительным данным, от теплового удара, хронических заболеваний у ребенка не было, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель минздрава региона Мария Хворостова.

«Вызов к ребенку 2013 года рождения поступил в 14.20 23 августа в офис врача общей практики поселка Южный. Прибывший фельдшер зафиксировал смерть девочки. Со слов родителей девочки, в этот день она гуляла на улице, а в 13.40 попросила пить, но пить не стала, а внезапно упала. Предварительной причиной смерти называется тепловой удар», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что девочка не имела хронических заболеваний, посещала дошкольное образовательное учреждение, но последнюю неделю в детский сад не ходила. Также она добавила, что семья считается неблагополучной.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сказала она.

В Челябинской области 22, 23, 24 августа температура воздуха составляла 29−30 градусов, было ясно, дождей не было.

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