В Челябинской области ребенок погиб от теплового удара

«Вызов к ребенку 2013 года рождения поступил в 14.20 23 августа в офис врача общей практики поселка Южный. Прибывший фельдшер зафиксировал смерть девочки. Со слов родителей девочки, в этот день она гуляла на улице, а в 13.40 попросила пить, но пить не стала, а внезапно упала. Предварительной причиной смерти называется тепловой удар», — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что девочка не имела хронических заболеваний, посещала дошкольное образовательное учреждение, но последнюю неделю в детский сад не ходила. Также она добавила, что семья считается неблагополучной.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сказала она.
В Челябинской области 22, 23, 24 августа температура воздуха составляла 29−30 градусов, было ясно, дождей не было.