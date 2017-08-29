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15:39 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне «Вышка-2» столкнулись два грузовика

29 августа вечером на перекрестке улиц Целинная и Ивана Франко произошло ДТП с грузовыми автомобилями. Информации о пострадавших нет.

Как сообщают свидетели аварии, столкнулись грузовая «Газель» и грузовой автомобиль ЗИЛ. По предварительным данным, в ДТП был третий участник — легковой автомобиль Honda.

Обстоятельства столкновения уточняются. Автомобили получили механические повреждения. Сведений о жертвах либо пострадавших в ДТП нет.

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