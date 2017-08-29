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17:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Острогожском районе ураган повалил 14 деревьев и оборвал электролинии

Последствия стихии устраняют 10 аварийных бригад.

Источник: РИА "Воронеж"

Мощный ураган прошел в Острогожском районе в понедельник, 28 августа. Энергетики, коммунальные службы, жители города и сел устраняют последствия стихии. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил ведущий специалист сектора по управлению и модернизации ЖКХ администрации Острогожска Виктор Лебедев.

Шквалистый ветер поднялся в 19:00. Затем пошел проливной дождь. В районном центре и селах отключилась электроэнергия. Стихия бушевала всю ночь.

— Телефон диспетчерской службы Острогожской горэлектросети не умолкал со вчерашнего вечера. Пять аварийных бригад энергетиков немедленно приступили к работе, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» исполняющий обязанности главного инженера предприятия Сергей Чухлебов.

На улицах Острогожска ветром повалило 14 деревьев. В городском саду с корнем вырвало могучий клен. Среди треснувших деревьев преобладают клены американские. В скверах и парках ветром снесло или частично поломало скамейки.

— Бригады Острогожского комбината по благоустройству в пять утра выехали к месту аварий. Одна работает на расчистке мусора, две другие убирают обломившиеся деревья и ветки. Две — вычищают забитые песком и мусором ливневые канавы, — объяснил Виктор Лебедев.

В Ольшанском сельском поселении на улицах Мира, Почтовой, Привокзальной, Толпыгинской с 19:00 была отключена электроэнергия.

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