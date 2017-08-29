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16:55 (мск), источник: Nur.kz

Полицейская машина стала участником массового ДТП в Алматы

В Алматы произошло столкновение четырех автомобилей с участием полицейской машины, передает NUR.KZ.

По информации ДВД Алматинской области, авария произошла на пересечении улиц Первомайская и Северное кольцо ночью 27 августа. Столкнулись четыре автомобиля. К счастью, обошлось без жертв.

За рулем полицейской машины находился участковый инспектор, работающий в Илийском районе.

«В отношении участкового инспектора проводится служебная проверка. Будет рассмотрен вопрос об увольнении его из органов внутренних дел», — сообщил официальный представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кубей Мурзакулов.

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