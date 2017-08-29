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16:07 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский суд 31 августа начнет рассмотрение дела предполагаемого киллера ОПГ Трунова

Анатолий Радченко обвиняется по девяти статьям УК РФ, включая убийство, бандитизм и руководство преступным сообществом.

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной суд в четверг, 31 августа, начнет рассмотрение по существу дела одного из руководителей организованной преступной группы (ОПГ) Александра Трунова. Анатолия Радченко по прозвищу Челентано обвиняют по девяти статьям УК РФ, включая убийство, бандитизм и руководство преступным сообществом.

«31 августа начнется рассмотрение дела по существу. Заседание будет закрытым», — сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Собеседник агентства пояснила, что о закрытии заседания для зрителей просили судью представители гособвинения. Они ссылались на угрозу давления на свидетелей и необходимость обеспечить безопасность участникам судебного разбирательства.

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Ранее сообщалось, что в начале августа Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела Радченко. Ему предъявлено обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, бандитизме, нескольких убийствах и покушении на убийство, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, вымогательстве и мошенничестве.

По версии следствия, в период с 1997 по 2009 гг. Радченко в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. Он причастен к убийству четырех человек и покушении на убийство еще троих. В период с 1994 по 1998 гг. Радченко совместно с Труновым и иными участниками совершил вымогательство денежных средств и иных материальных благ у предпринимателя. Также установлена причастность Радченко к хищению доли в уставном капитале компании «Центр-систем» и покушении на хищение доли в компании «Бархат» в период с 1991 по 1998 гг.

После задержания Трунова в июле 2009 года Радченко скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск.

В феврале 2014 года он был задержан на территории Австрии, в августе 2015 года Австрия выдала Радченко России, обвиняемый находится под стражей.

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Так называемая труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 90-х годов прошлого столетия, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.

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