Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
58-летняя располневшая Гузеева предстала в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: в СИЗО, где убили Алену Порошенко, нашли запрещенный портрет
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:30 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке Закаеву

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник снизил срок заключения соучастнику теракта на Дубровке Хасану Закаеву с 19 лет до 18 лет 9 месяцев, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Суд огласил только резолютивную часть постановления, из которой следует, что суд убрал из обвинения Закаеву излишне вменённые эпизоды, в частности о перевозке и хранении оружия, а также переквалифицировал некоторые обвинения, например с пособничества на содействие терроризму.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23—26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.

В ходе процесса Закаев признал, что перевозил оружие, которым воспользовались террористы, но не знал, что именно он везет и для каких целей. По его словам, за доставку оружия он получил около четырех тысяч долларов и мобильный телефон.
Читайте также
Посольство РФ: восхваление Басаева в турецкой газете вызывает сожаление

При этом обвиняемый отрицал соучастие в терактах, убийствах и захвате заложников.

Прокуратура в обвинительном заключении указала, что Закаев входил в группу «чеченских сепаратистов, которые действовали с целью оказать воздействие на власти России и добиться вывода войск, проводивших контртеррористическую операцию в Чечне». Закаеву было поручено доставлять в Москву детонаторы и взрывные устройства, в том числе закамуфлированные под бензобаки.

В это время его соучастники подыскивали место для теракта. Как заявили в прокуратуре, боевики перед захватом заложников на Дубровке спланировали еще два теракта: заминировали две машины и оставили их у «Охотного ряда» и «Макдоналдса» на Малой Бронной, на машинах был выставлен таймер на время взрыва.

Однако в одной из машин не сработал детонатор — отсоединился провод, а вместо пластида во взрывном устройстве был его имитатор. Во второй машине детонатор сработал, но там также был имитатор.

Также террористы рассматривали возможность захвата Большого театра, ДК Горбунова и Большого концертного зала имени Чайковского.

До подельника Басаева добралось правосудие
Во время загрузки произошла ошибка.
21 марта© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Японии объяснили, почему не стали сбивать пролетавшую над ней ракету
Как Иосиф Джугашвили стал Сталиным
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Трамп прокомментировал ракетный запуск КНДР
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
К делу Серебренникова подключили ФСБ
Мария Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь