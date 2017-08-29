Дело о мошенничестве более чем на 85 млн рублей завели в Аксайском районе

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на представителей руководства двух фирм — ООО «Сигма» и ООО «Авантаж».

По версии следствия, в 2015—2016 годах директора и учредители «Сигмы» и «Авантажа» заключили договоры долевого строительства многоквартирного дома на улице Менделеева в Аксае на общую сумму около 139 млн рублей, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства.