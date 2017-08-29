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16:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о мошенничестве более чем на 85 млн рублей завели в Аксайском районе

Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 85 млн рублей возбуждено в Аксайском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество) завели на представителей руководства двух фирм — ООО «Сигма» и ООО «Авантаж».

По версии следствия, в 2015—2016 годах директора и учредители «Сигмы» и «Авантажа» заключили договоры долевого строительства многоквартирного дома на улице Менделеева в Аксае на общую сумму около 139 млн рублей, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Впоследствии 85,2 млн рублей из полученных от дольщиков средств были похищены.

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