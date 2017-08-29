Дело о мошенничестве более чем на 85 млн рублей завели в Аксайском районе
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 85 млн рублей возбуждено в Аксайском районе Ростовской области.
Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 85 млн рублей возбуждено в Аксайском районе Ростовской области.
Как сообщает
По версии следствия, в 2015—2016 годах директора и учредители «Сигмы» и «Авантажа» заключили договоры долевого строительства многоквартирного дома на улице Менделеева в Аксае на общую сумму около 139 млн рублей, не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства.
Впоследствии 85,2 млн рублей из полученных от дольщиков средств были похищены.