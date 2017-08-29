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16:31 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи над морем сформировалось сразу несколько смерчей

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Как ранее сообщили в городском управлении ГО и ЧС, в течение суток 30 и 31 августа на курорте возможно формирование смерчей над морем.

В этот же период ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20 — 25 м/с, резкие подъемы уровня воды в реках. Возрастает риск схода селей.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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