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16:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Оползень сошел в Красной Поляне

В поселке Красная Поляна на автомобильную дорогу сошел оползень, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Под завалом грунта оказался один припаркованный у обочины автомобиль. На место происшествия выехал отряд «Кубань-СПАС».

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, объем сошедшего потока составил порядка 50 кубических метров. Пострадавших в результате происшествия нет — автомобиль в момент схода грязевого потока был пуст.

На месте работают дорожные службы, которые ликвидируют последствия схода оползня.

В Сочи и Адлере идут сильные ливни, над морем образовались не менее семи смерчей. Краевое МЧС рекомендует воздержаться от поездок в горную местность.

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