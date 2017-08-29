Оползень сошел в Красной Поляне
В поселке Красная Поляна на автомобильную дорогу сошел оползень, сообщают очевидцы в социальных сетях.
В поселке Красная Поляна на автомобильную дорогу сошел оползень, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Под завалом грунта оказался один припаркованный у обочины автомобиль. На место происшествия выехал отряд «Кубань-СПАС».
Как сообщают в
На месте работают дорожные службы, которые ликвидируют последствия схода оползня.
В Сочи и Адлере идут сильные ливни, над морем образовались не менее семи смерчей. Краевое МЧС рекомендует воздержаться от поездок в горную местность.