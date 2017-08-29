Оползень сошел в Красной Поляне

Под завалом грунта оказался один припаркованный у обочины автомобиль. На место происшествия выехал отряд «Кубань-СПАС».

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, объем сошедшего потока составил порядка 50 кубических метров. Пострадавших в результате происшествия нет — автомобиль в момент схода грязевого потока был пуст.

На месте работают дорожные службы, которые ликвидируют последствия схода оползня.

В Сочи и Адлере идут сильные ливни, над морем образовались не менее семи смерчей. Краевое МЧС рекомендует воздержаться от поездок в горную местность.