Дело о ЧП в красноярском доме престарелых передали в центральный аппарат СК

Пожар в частном пансионате «Жемчужина» начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое человек погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.