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20:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пермский вор «обчистил» 74 дачи

За что отправится в колонию.

Березниковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении 74 краж, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В течение трех лет 43-летний мужчина держал в страхе прикамские дачные кооперативы. Чаще всего его целью были частные дома и хозяйственные постройки. Общий размер причиненного ущерба — 730 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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