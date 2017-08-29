Пермский вор «обчистил» 74 дачи

Березниковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении 74 краж, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В течение трех лет 43-летний мужчина держал в страхе прикамские дачные кооперативы. Чаще всего его целью были частные дома и хозяйственные постройки. Общий размер причиненного ущерба — 730 тысяч рублей.