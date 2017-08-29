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17:03 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде экс-адвокат получил срок за попытку мошенничества и обман

В Калининграде экс-адвокат Алексей Суханов получил реальный срок за попытку мошенничества и обман. Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на мошенничество. Выяснилось, что адвокат знал о возбуждении против одного из предпринимателей уголовного дела. Зная, что следствие идет, он предложил знакомой бизнесмена помощь — якобы за 50 тысяч евро следователь не будет привлекать к уголовной ответственности.

Но эти деньги адвокат планировал оставить себе. Задержали его во время передачи части вознаграждения.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Отметим, что в июне районный суд вынес свой приговор, осудив его условно.

«29 августа судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда рассмотрела данное уголовное дело по апелляционному представлению прокурора, который просил исключить из приговора ряд смягчающих наказание обстоятельств — активное содействие раскрытию и расследованию преступления и явку с повинной, а также указание на применение ст. 73 УК РФ — условное осуждение. По результатам рассмотрения дела областной суд постановил считать Суханова осужденным к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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