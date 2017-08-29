В Воронежской военно-воздушной академии второкурсник выпал из окна

В Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина погиб второкурсник. Трагедия произошла в воскресенье, 27 августа. Об инциденте корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил источник в военном вузе.
По предварительным данным, 19-летний молодой человек выпал из окна общежития. Парень приехал учиться из города Ахтубинска Астраханской области.
В Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина создали специальную комиссию, которая будет расследовать это происшествие. Военным предстоит выяснить обстоятельства ЧП.