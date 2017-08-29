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17:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской военно-воздушной академии второкурсник выпал из окна

В Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина погиб второкурсник. Трагедия произошла в воскресенье, 27 августа. Об инциденте корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил источник в военном вузе.

По предварительным данным, 19-летний молодой человек выпал из окна общежития. Парень приехал учиться из города Ахтубинска Астраханской области.

В Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина создали специальную комиссию, которая будет расследовать это происшествие. Военным предстоит выяснить обстоятельства ЧП.

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