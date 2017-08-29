В ванной гостиницы самарского ж/д вокзала нашли мертвого мужчину
Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.
Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.
В Самаре правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пожилого мужчины, чей труп был найден в ванной в номере гостиницы железнодорожного вокзала, пишет 63.ru.
Признаков насильственной смерти и внешних повреждений на теле стражи порядка не обнаружили. По предварительным данным, у мужчины были проблемы со здоровьем. Для установления точной причины смерти его тело направили на судмедэкспертизу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.