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18:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В ванной гостиницы самарского ж/д вокзала нашли мертвого мужчину

Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

В Самаре правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пожилого мужчины, чей труп был найден в ванной в номере гостиницы железнодорожного вокзала, пишет 63.ru.

Признаков насильственной смерти и внешних повреждений на теле стражи порядка не обнаружили. По предварительным данным, у мужчины были проблемы со здоровьем. Для установления точной причины смерти его тело направили на судмедэкспертизу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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