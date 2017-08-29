Тело убитой продавщицы магазина обнаружили в Кызылординской области

В Кызылординской области нашли тело убитой 41-летней продавщицы магазина. ЧП случилось в аульном округе Томенарык Жанакорганского района, передает NUR.KZ.

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Тело обнаружили около магазина местные жители, они же сразу позвонили в полицию. После оперативно-профилактических работ был задержан 22-летний парень, житель этого же аула.

Что стало поводом для преступления, пока неизвестно. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания РОВД.

«Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 1 Уголовного Кодекса РК. Ведется досудебное расследование. Остальная информация не разглашается в интересах следствия», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Кызылординской области.