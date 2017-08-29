Пьяный мужчина на «Пролетарской» распылил газ в лицо сотрудников службы безопасности метро

«В ночь на 29 августа около 01:30 мск мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на станцию метро “Пролетарская” после ее закрытия, где вступил в словесный конфликт с двумя сотрудникам службы безопасности Московского метрополитена, после чего распылил им в лицо содержимое газового баллончика», — сообщил он.
Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали мужчину, 1975 года рождения, и составили в отношении него протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). «Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Мышляев.