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18:01 (мск), источник: ТАСС

Пьяный мужчина на «Пролетарской» распылил газ в лицо сотрудников службы безопасности метро

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полиция задержала нетрезвого мужчину, на станции «Пролетарская» распылившего газ из баллончика в лицо сотрудников службы безопасности метрополитена, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В ночь на 29 августа около 01:30 мск мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на станцию метро “Пролетарская” после ее закрытия, где вступил в словесный конфликт с двумя сотрудникам службы безопасности Московского метрополитена, после чего распылил им в лицо содержимое газового баллончика», — сообщил он.

Сотрудники УВД на московском метрополитене задержали мужчину, 1975 года рождения, и составили в отношении него протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). «Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Мышляев.

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