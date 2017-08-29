Браконьера, застрелившего лося в Вачском районе, нашли по следам

По данным регионального комитета госохотнадзора 25 августа 2017 года, во время надзорных мероприятий на территории Вачского района Нижегородской области в пойме реки Кутра в 2 км севернее от деревни Федурино выявлен случай незаконной охоты на лося.

«Самец лося возрастом около 2 лет обнаружен 26 августа, приблизительно в 7 утра. Следы привели к автомобилю, расположенного в одном километре от места добычи животного, в котором найдены патроны 16 калибра. В отношении охотника составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). По факту незаконной добычи лося материалы направлены в отдел полиции Вачского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Борис Селяков.

В случае незаконной добычи объектов животного мира, в соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам за незаконную охоту на лося, виновному лицу предстоит выплатить возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам в размере от 120 тысяч рублей до 240 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что сезон охоты на лося в Нижегородской области открывается с 1 по 30 сентября 2017 года. При этом на охоту действуют ограничения, разрешено добывать только взрослых самцов лося «на реву». В комитете госохотнадзора также напомнили, с началом осени у лосей наступает брачный период или «гон».

«В период гона лось агрессивен, он может неожиданно выскочить на дорогу, поэтому соблюдение скоростного режима важно, как никогда. Игнорирование этого правила может привести к трагическим последствиям», — пояснил Борис Селяков.