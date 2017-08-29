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18:22 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге проходят обыски по делу о незаконной миграции

Уроженцев Средней Азии оформляли на фиктивные фирмы.

Источник: AP 2017

Сотрудники ГСУ СК и ГУ МВД России по Петербургу проводят в городе обыски по делу о незаконной миграции, передает Фонтанка. Ру. В настоящее время проверка проведена уже в 11 квартирах подозреваемых и фигурантов, 9 человек вызваны на допросы.

По информации правоохранительных органов, жительница Петербурга создавала фиктивные фирмы, на которые оформлялись нелегальных мигрантов. Только за последний месяц мошенники оформили таким образом 150 выходцев из Средней Азии.

Часть фигурантов задержана на двое суток. Проверки продолжаются.

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