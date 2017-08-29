В Петербурге проходят обыски по делу о незаконной миграции

Сотрудники ГСУ СК и ГУ МВД России по Петербургу проводят в городе обыски по делу о незаконной миграции, передает Фонтанка. Ру. В настоящее время проверка проведена уже в 11 квартирах подозреваемых и фигурантов, 9 человек вызваны на допросы.