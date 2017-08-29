Петербург ставит инфекционные щиты. В Северную столицу придёт самый опасный из штаммов гриппа — смертельный H1N1

По мнению специалистов, в этом году в Северной столице будет циркулировать смертельный штамм H1N1.

В позапрошлый эпидемиологический сезон от осложнений после перенесённой болезни умерли 102 человека. Никто из них не был вакцинирован.

В этом году прививочная кампания стартовала раньше обычного.

По данным Комитета по здравоохранению, в городе вакцинировано уже больше 120-ти тысяч человек. Прививочные кабинеты сейчас работают по единому расписанию с восьми утра до восьми вечера, с перерывами на обед. Возле метро действуют мобильные бригады.

Чтобы создать надёжный щит против инфекции, необходимо вакцинировать по двести тысяч человек в неделю. Так, чтобы к ноябрю привитыми оказались 40 процентов населения. А лучше — больше. Врачи напоминают, что в группе риска пожилые люди и беременные.