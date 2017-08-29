Петербург ставит инфекционные щиты. В Северную столицу придёт самый опасный из штаммов гриппа — смертельный H1N1
Петербург встречает самый опасный из гриппов.
Петербург встречает самый опасный из гриппов.
По мнению специалистов, в этом году в Северной столице будет циркулировать смертельный штамм H1N1.
В позапрошлый эпидемиологический сезон от осложнений после перенесённой болезни умерли 102 человека. Никто из них не был вакцинирован.
По данным Комитета по здравоохранению, в городе вакцинировано уже больше 120-ти тысяч человек. Прививочные кабинеты сейчас работают по единому расписанию с восьми утра до восьми вечера, с перерывами на обед. Возле метро действуют мобильные бригады.
Чтобы создать надёжный щит против инфекции, необходимо вакцинировать по двести тысяч человек в неделю. Так, чтобы к ноябрю привитыми оказались 40 процентов населения. А лучше — больше. Врачи напоминают, что в группе риска пожилые люди и беременные.
Грипп — одно из заболеваний, вызывающее врождённые уродства младенцев. Что касается медицинских противопоказаний к прививке, то их нет. Более того, наличие любой хронической болезни: диабета или нарушений