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18:39 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Петербург ставит инфекционные щиты. В Северную столицу придёт самый опасный из штаммов гриппа — смертельный H1N1

Петербург встречает самый опасный из гриппов.

По мнению специалистов, в этом году в Северной столице будет циркулировать смертельный штамм H1N1.

В позапрошлый эпидемиологический сезон от осложнений после перенесённой болезни умерли 102 человека. Никто из них не был вакцинирован.

В этом году прививочная кампания стартовала раньше обычного.

По данным Комитета по здравоохранению, в городе вакцинировано уже больше 120-ти тысяч человек. Прививочные кабинеты сейчас работают по единому расписанию с восьми утра до восьми вечера, с перерывами на обед. Возле метро действуют мобильные бригады.

Чтобы создать надёжный щит против инфекции, необходимо вакцинировать по двести тысяч человек в неделю. Так, чтобы к ноябрю привитыми оказались 40 процентов населения. А лучше — больше. Врачи напоминают, что в группе риска пожилые люди и беременные.

Грипп — одно из заболеваний, вызывающее врождённые уродства младенцев. Что касается медицинских противопоказаний к прививке, то их нет. Более того, наличие любой хронической болезни: диабета или нарушений сердечно-сосудистой системы — это и есть прямое показание к прививке.

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