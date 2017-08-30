В Воронежской области пропавшую 5-летнюю девочку спасатели нашли в овраге
В понедельник, 28 августа, к спасателям обратилась женщина из Богучара. Она заявила, что пропала её 5-летняя внучка.
В понедельник, 28 августа, к спасателям обратилась женщина из Богучара. Она заявила, что пропала её 5-летняя внучка.
Девочка была дома. Но около 9:30 ребенок пропал. Бабушка бросилась искать малышку, но не нашла.
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богучарскому и Кантемировскому районам Анатолий Гресов вместе с дознавателем Александром Кириченко сразу же выехали на поиски.
«Через 40 минут спасатели обнаружили пропавшую девочку в низине оврага в Богучаре — на расстоянии около 1 км от своего дома», — рассказали в МЧС.
К счастью, малышка не пострадала — спасатели доставили девочку домой.