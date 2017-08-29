11-летний мальчик в ожидании отца завел машину и совершил ДТП
Неординарное ДТП с участием 11-летнего мальчика случилось в Минске 29 августа.
Неординарное ДТП с участием 11-летнего мальчика случилось в Минске 29 августа.
Подробности об инциденте рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.
Около 16.20 на третьей улице Щорца, в районе дома № 9, водитель 1974 года рождения, он же папа, припарковал автомобиль Mazda Tribut и пошел по делам. Мужчина отсутствовал около получаса. В это время в машине отца ожидал 11-летний сын.
— Ребенок посидел в машине, потом походил около нее, и решил сесть за руль. Ключи были в зажигании, он их, видимо провернул, завел машину — и она начала движение, — рассказывает Любовь Трепашко.
Mazda остановилась, только упершись в машину Volkswagen Golf, припаркованную перпендикулярно ей. Когда это случилось, уже повыходили люди, пришел папа, нашли владельца Volkswagen.
— Сейчас проводится разбирательство, чтобы понять какие будут протоколы и сколько их будет, потому что случай неординарный.
Госавтинспеция напоминает, что через несколько дней наступает учебный год, в связи с этим родителям стоит проверить, насколько хорошо их дети знают правила дорожного движения и поведения на пешеходном переходе и в автомобиле.