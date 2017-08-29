Белоруса унесло течением в море на Кипре

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Пропавший без вести 34-летний белорусский турист был обнаружен на Кипре — накануне купавшегося в море мужчину унесло течением от берега, сообщило издание Cyprus Mail.

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Гражданин Беларуси пропал без вести в понедельник утром после купания в Помосе. Согласно данным полиции, его нашел на автодороге местный житель — белорус возвращался к отелю пешком.

«Он сказал полиции, что начал дрейфовать в течении во время плавания и не смог вернуться на берег. В конце концов его занесло на отдаленный пляж», — пишет газета.

По информации издания, медицинская помощь туристу не понадобилась и от посещения больницы он отказался.