Белоруса унесло течением в море на Кипре
Медицинская помощь обнаруженному мужчине не понадобилась и от посещения больницы он отказался.
Медицинская помощь обнаруженному мужчине не понадобилась и от посещения больницы он отказался.
МИНСК, 29 авг — Sputnik. Пропавший без вести 34-летний белорусский турист был обнаружен на Кипре — накануне купавшегося в море мужчину унесло течением от берега, сообщило издание Cyprus Mail.
Гражданин Беларуси пропал без вести в понедельник утром после купания в Помосе. Согласно данным полиции, его нашел на автодороге местный житель — белорус возвращался к отелю пешком.
«Он сказал полиции, что начал дрейфовать в течении во время плавания и не смог вернуться на берег. В конце концов его занесло на отдаленный пляж», — пишет газета.
По информации издания, медицинская помощь туристу не понадобилась и от посещения больницы он отказался.
Сообщается, что в поисках пропавшего белоруса участвовала не только полиция на вертолете, но и спасательное судно, а также команда дайверов. Известно, что данный турист из Беларуси не в первый раз приезжает на Кипр: в текущем году он прибыл на остров в начале июня и отправится домой в сентябре.