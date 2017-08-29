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22:05 (мск), источник: РБК

Полиция начала проверку информации о стрельбе на МКАД

Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-западе МКАД, сообщил РБК дежурный в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как сообщили РБК в ведомстве, в 19:40 очевидец сообщил полиции, что слышал выстрелы. Он предположил, что стрельба велась из автоматического оружия. В полиции отметили, что наряд уже выехал на место предполагаемого происшествия, однако «пока неизвестно, что им удалось узнать». «Сейчас объявлен план “Перехват”, но только в Западном административном округе», — рассказал дежурный в пресс-службе ГУ МВД.

В полиции агентству ТАСС сообщили, что стрельба предположительно произошла на 43-км МКАД.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что стрельба могла вестись из автомобиля BMW. Телеканалу ТВЦ сообщили в полиции, что BMW была предположительно окрашена в черный цвет.

Как выяснило издание М24.RU, после стрельбы подозреваемая машина была замечена в районе дома 13 по Мичуринскому проспекту.

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