Полиция начала проверку информации о стрельбе на МКАД

Как сообщили РБК в ведомстве, в 19:40 очевидец сообщил полиции, что слышал выстрелы. Он предположил, что стрельба велась из автоматического оружия. В полиции отметили, что наряд уже выехал на место предполагаемого происшествия, однако «пока неизвестно, что им удалось узнать». «Сейчас объявлен план “Перехват”, но только в Западном административном округе», — рассказал дежурный в пресс-службе ГУ МВД.