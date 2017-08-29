В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Аннино»
Тушение свалки будет вестись круглосуточно.
Тушение свалки будет вестись круглосуточно.
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон «Аннино» в Рузском городском округе Московской области, закрытый на прием отходов в 2016 году, загорелся.
Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов.
«В Рузском городском округе произошло возгорание закрытого в прошлом году и находящегося в стадии активной подготовки к рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Аннино», — сказал он.
Власти округа создали штаб по тушению свалки. Пожарные будут тушить полигон в круглосуточном режиме, отметил глава округа. «Для тушения будем использовать грунт, имеющийся в наличии. При необходимости будет введен режим ЧС», — добавил Тарханов.
Полигон «Аннино» с 1975 года принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района, сообщает администрация муниципалитета. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.