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22:24 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Аннино»

Тушение свалки будет вестись круглосуточно.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон «Аннино» в Рузском городском округе Московской области, закрытый на прием отходов в 2016 году, загорелся.

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Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов.

«В Рузском городском округе произошло возгорание закрытого в прошлом году и находящегося в стадии активной подготовки к рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Аннино», — сказал он.

Власти округа создали штаб по тушению свалки. Пожарные будут тушить полигон в круглосуточном режиме, отметил глава округа. «Для тушения будем использовать грунт, имеющийся в наличии. При необходимости будет введен режим ЧС», — добавил Тарханов.

Полигон «Аннино» с 1975 года принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района, сообщает администрация муниципалитета. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.

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