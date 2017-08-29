В Подмосковье загорелся мусорный полигон «Аннино»

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон «Аннино» в Рузском городском округе Московской области, закрытый на прием отходов в 2016 году, загорелся.

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Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов.

«В Рузском городском округе произошло возгорание закрытого в прошлом году и находящегося в стадии активной подготовки к рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Аннино», — сказал он.

Власти округа создали штаб по тушению свалки. Пожарные будут тушить полигон в круглосуточном режиме, отметил глава округа. «Для тушения будем использовать грунт, имеющийся в наличии. При необходимости будет введен режим ЧС», — добавил Тарханов.