Иранские полицейские конфисковали голубей-наркодилеров

Как рассказали агентству, стражи порядка изъяли около 100 птиц во время рейдов в провинции Керманшах на западе Ирана. Голуби, по информации полицейских, используются для контрабанды наркотиков впервые.

Парламент Ирана 13 августа постановил ограничить применение смертной казни за наркоторговлю. Отныне высшая мера будет применяться только если обвиняемый будет замешан в производстве и распространении более 2 кг героина, кокаина и амфетамина или 50 кг марихуаны и опиума. До этого подобное наказание применялось при распространении 30 г героина, кокаина и амфетамина и 5 кг марихуаны и опиума соответственно. Данные послабления помогут избежать казни около 5 тыс. наркоторговцев в возрасте от 20 до 30 лет.