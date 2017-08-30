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08:37 (мск), источник: 36on.ru

Замдиректор по финансам Воронежского госзаповедника попался на мошенничестве

27-летнего Сергея Кокорева, заместителя директора по экономике и финансам Воронежского государственного заповедника, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают СМИ.

Афера была совершена в период работы топ-менеджера в филиале «Россельхозбанка». На должности управляющего допофисом финансового учреждения в Усмани Липецкой области он находился с 2012 по 2016 годы, сообщается в биографии молодого человека. По версии следователей, банкир, используя свое служебное положение, оформлял ипотечные кредиты по подложным документам, получая при этом от заинтересованных людей незаконные денежные вознаграждения. Сыщики считают, что проворачивал аферу Кокорев не один — всего в состав группы входили четверо жителей соседнего региона. В результате действий злоумышленников банку был причинен ущерб в размере порядка 20 млн рублей.

Как сообщает Lipetsknews.ru, по делу о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по части 4 статьи 159 УК РФ — лишение свободы до 10 лет. Троим подозреваемым, в том числе Кокореву, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному — подписка о невыезде.

Отметим, что Сергей Кокорев, юрист и экономист по образованию, работал юрисконсультом в «Сбербанке» и «Россельхозбанке», затем занимал должность управляющего дополнительного офиса последнего кредитного учреждения. Это место работы он покинул по собственному желанию, отмечают СМИ. В 2016 году молодой человек был взят на должность главного бухгалтера в Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Пескова.

По данным нашего источника, перед его приходом в организации произошли серьезные кадровые перестановки: «Уволили бухгалтеров, которые проработали здесь всю жизнь, и наняли новую бухгалтерию во главе с этим удивительным человеком». По всей видимости, руководство по достоинству оценило таланты молодого специалиста, и уже вскоре он пошел на повышение. В 2017 году его назначили заместителем директора по экономике и финансам госзаповедника, сообщается на официальном сайте организации.

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