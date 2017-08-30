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09:31 (мск), источник: Югополис

В интернет выложили видео посадки самолета в Адлере при смерче

Во вторник, 29 августа очевидцы опубликовали видео того, как на фоне смерчей на посадку в адлерском аэропорту заходит пассажирский самолет.

На записи видно, как самолет проходит на фоне трех устойчивых вихревых столбов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщал «Югополис», курорт находится во власти циклона: Адлер затопило, над морем появились смерчи, в горах выпал снег и сошел сель.

Из-за сильных дождей в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Как ранее сообщили в городском управлении ГО и ЧС, ожидаются ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20−25 м/с, резкие подъемы уровня воды в реках. Возрастает риск схода селей. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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