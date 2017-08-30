В интернет выложили видео посадки самолета в Адлере при смерче
Во вторник, 29 августа очевидцы опубликовали видео того, как на фоне смерчей на посадку в адлерском аэропорту заходит пассажирский самолет.
Во вторник, 29 августа очевидцы опубликовали видео того, как на фоне смерчей на посадку в адлерском аэропорту заходит пассажирский самолет.
На записи видно, как самолет проходит на фоне трех устойчивых вихревых столбов.
Как сообщал «Югополис», курорт находится во власти циклона: Адлер затопило, над морем появились смерчи, в горах выпал снег и сошел сель.