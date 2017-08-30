Под Калининградом женщину засыпало рапсом из перевернувшегося грузовика

В аварию попал автомобиль «Рено» и грузовик. По предварительным данным, водитель легковушки по пути в Калининград на закруглении дороги не смог удержать руль и врезался в отбойник, а затем выехал на встречную полосу. В это время там ехала многотонная машина, груженая 19 тоннами рапса.

Удар был сильнейший: тягач и полуприцеп перевернулись, груз высыпался на дорогу, движение авто оказалось блокировано. К несчастью, по обочине дороги в этот момент шла 45-летняя женщина. Ее засыпало рапсом. Она скончалась на месте аварии.

«Во время общения с сотрудниками ГИБДД водителя “Рено” выяснилось, что от водителя исходит стойкий запах алкоголя. Мужчину направили на прохождение медицинского освидетельствования», — сообщили в полиции.