Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ: эксперт поведал, как РФ ответила на действия США по КНДР
«Шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
13Умерла Вера Глаголева
10:47 (мск), источник: АиФ Калининград

Под Калининградом женщину засыпало рапсом из перевернувшегося грузовика

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Авария произошла днем 29 августа в поселке Свободное в Гурьевском районе Калининградской области. Подробности рассказали в областном УМВД.

В аварию попал автомобиль «Рено» и грузовик. По предварительным данным, водитель легковушки по пути в Калининград на закруглении дороги не смог удержать руль и врезался в отбойник, а затем выехал на встречную полосу. В это время там ехала многотонная машина, груженая 19 тоннами рапса.

Удар был сильнейший: тягач и полуприцеп перевернулись, груз высыпался на дорогу, движение авто оказалось блокировано. К несчастью, по обочине дороги в этот момент шла 45-летняя женщина. Ее засыпало рапсом. Она скончалась на месте аварии.

«Во время общения с сотрудниками ГИБДД водителя “Рено” выяснилось, что от водителя исходит стойкий запах алкоголя. Мужчину направили на прохождение медицинского освидетельствования», — сообщили в полиции.

В настоящее время движение по автодороге заблокировано перевернувшимся грузовиком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Перестать думать о еде. Советы экспертов
В Госдуме объяснили, зачем нужен перенос начала учебного года
«Ъ»: в России планируют «крупнейшую реформу» авиастроения
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от «Харви»
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Вице-премьер Японии извинился за свои слова о Гитлере
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь