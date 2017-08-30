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10:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: В Калининграде у мотеля «Балтика» автомобиль сбил пешехода

На пешеходном переходе возле мотеля «Балтика» автомобиль сбил человека. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

Источник: Калининград.Ru

Авария произошла вечером во вторник, 29 августа. По словам очевидцев, после аварии пострадавший подавал признаки жизни, однако он получил «серьёзную травму головы». Помощь пешеходу оказывали свидетели.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, также уточняется состояние пострадавшего.

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