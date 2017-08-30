В Елабуге выявлен факт мошенничества в сфере долевого строительства

Строительства дома по ул. Тысячелетия началось в 2014 году. В доме 24 квартиры. Стройка затянулась, и через два года елабужане, которые числились как инвесторы, перезаключили договора и стали дольщиками, оплатив 100 процентов стоимости будущих квартир. Им пообещали, что в декабре 2016 года дом будет готов, но в итоге конец стройки перенесли на май 2017 года.

«В связи с тем, что застройщиком было заявлено, что у него не хватает средств порядка 8 млн руб. для окончания строительства, хотя дольщики согласно договору полностью оплатили стоимость квартир, стала проводиться проверка с привлечением сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями МВД РТ по Елабужскому району и ревизионных служб города. В ходе проверок были выявлены факты расходования денежных средств не на цели строительства. Это было расценено как мошенничество в особо крупном размере», — пояснил помощник Елабужского городского прокурора Ильяс Гарафиев.