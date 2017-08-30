В Хьюстоне объявили комендантский час из-за наводнения

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Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00, пояснил шеф полиции Асеведо.

Мэр уточнил, что это делается, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.

«Комендантский час будет действовать до тех пор, пока он больше не будет нужен», — сказал мэр.