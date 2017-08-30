В Хьюстоне объявили комендантский час из-за наводнения
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти четвертого по величине города США Хьюстон ввели комендантский час в связи с наводнением, сообщили на
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти четвертого по величине города США Хьюстон ввели комендантский час в связи с наводнением, сообщили на
Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00, пояснил шеф полиции Асеведо.
Мэр уточнил, что это делается, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.
«Комендантский час будет действовать до тех пор, пока он больше не будет нужен», — сказал мэр.
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями