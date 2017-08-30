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03:28 (мск), источник: РИА Новости

В Хьюстоне объявили комендантский час из-за наводнения

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти четвертого по величине города США Хьюстон ввели комендантский час в связи с наводнением, сообщили на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами, мэр города Сильвестр Тернер и шеф полиции Арт Асеведо.

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Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00, пояснил шеф полиции Асеведо.

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Мэр уточнил, что это делается, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.

«Комендантский час будет действовать до тех пор, пока он больше не будет нужен», — сказал мэр.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма «Харви». «Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

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