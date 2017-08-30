Более 100 человек увезли в полицию со «стрелки» на челябинской Тополинке
Все лица были доставлены в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Изъято оружие.
Все лица были доставлены в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Изъято оружие.
Мероприятия силовиков в районе челябинской Тополинки оказались пресечением криминальной сходки между уроженцами России и Грузии — в подразделение по борьбе с организованной преступностью доставлены более 100 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Во вторник, 29 августа, после обеда улицу Академика Королева напротив ресторана «Маленькая Грузия» перекрыли
«Более 100 человек доставлены в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Изъято травматическое оружие.
Напомним, ранее в
Ольга Плеханова