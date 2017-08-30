Более 100 человек увезли в полицию со «стрелки» на челябинской Тополинке

Мероприятия силовиков в районе челябинской Тополинки оказались пресечением криминальной сходки между уроженцами России и Грузии — в подразделение по борьбе с организованной преступностью доставлены более 100 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Во вторник, 29 августа, после обеда улицу Академика Королева напротив ресторана «Маленькая Грузия» перекрыли из-за масштабной спецоперации. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области совместно с бойцами ОМОН Росгвардии застелили тротуар горожанами, уложенными лицами в асфальт. Как выяснилось, вмешательство силовиков потребовалось, поскольку мужчины славянской внешности и выходцы с Кавказа «забили стрелку».

«Более 100 человек доставлены в подразделение по борьбе с организованной преступностью. Изъято травматическое оружие. Что-то ребята не поделили. В настоящее время большинство уже отпущены. Массовых беспорядков не допущено», — рассказал источник Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее в пресс-службах полицейского Главка и Управления Росгвардии подтвердили, что их сотрудники проводят совместную операцию, направленную на профилактику обеспечения общественного порядка.