Омичи наблюдали погоню полиции за «Ладой»
Водитель «десятки» врезался в столб. Сотрудники полиции вытащили мужчину из машины и скрутили.
Водитель «десятки» врезался в столб. Сотрудники полиции вытащили мужчину из машины и скрутили.
Во вторник, 29 августа, около 22:30 часов на пересечении улиц Герцена и 27-я Северная произошло ДТП.
Как сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «Аварийный Омск», три машины ДПС со включенными сиренами и мигалками вели погоню за автомобилем «Лада».
Управлявший «десяткой» мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. Сотрудники полиции вытащили водителя из машины и скрутили.
Комментаторы уверены, что водитель «Лады» был пьян, но пока официальных сообщений по данному происшествию нет.