Омичи наблюдали погоню полиции за «Ладой»

Во вторник, 29 августа, около 22:30 часов на пересечении улиц Герцена и 27-я Северная произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «Аварийный Омск», три машины ДПС со включенными сиренами и мигалками вели погоню за автомобилем «Лада».

Управлявший «десяткой» мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. Сотрудники полиции вытащили водителя из машины и скрутили.

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