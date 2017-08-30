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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Омичи наблюдали погоню полиции за «Ладой»

Водитель «десятки» врезался в столб. Сотрудники полиции вытащили мужчину из машины и скрутили.

Во вторник, 29 августа, около 22:30 часов на пересечении улиц Герцена и 27-я Северная произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «Аварийный Омск», три машины ДПС со включенными сиренами и мигалками вели погоню за автомобилем «Лада».

Управлявший «десяткой» мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. Сотрудники полиции вытащили водителя из машины и скрутили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Комментаторы уверены, что водитель «Лады» был пьян, но пока официальных сообщений по данному происшествию нет.

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