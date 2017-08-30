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08:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Гидроцикл за 700 тысяч рублей украли с яхты в Иркутске

Полиция разыскивает подозреваемых в краже.

Гидроцикл стоимостью около 700 тысяч рублей украли из яхт-клуба в микрорайоне Солнечный в Иркутске, ночью 28 августа. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в хищении плавсредства. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Днем 28 августа в полицию поступило сообщение о краже на территории яхт-клуба в микрорайоне Солнечный.

«Сыщики установили, что неизвестные преступники ночью украли гидроцикл BRP-DOO SPARK 2 up 900 HO ACE TRIXX, который располагался на одной из яхт. Ущерб, нанесенный собственнику плавсредства, составил около 700 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах произошедшего или о местонахождении гидроцикла, полиция просит обращаться по телефонам 35−01−01, 21−29−37 или 02.

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