В Башкирии за ночь сгорело 29 тонн сена

Практически в то же время на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании уже 28 тонн сухого корма в селе Таштимерово Абзелиловского района. На борьбу с огнем ушло больше двух часов.

МЧС по РБ призывает жителей республики быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожару. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу — все это может обернуться большой бедой. Соблюдайте требования правил пожарной безопасности! При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233−99−99 .