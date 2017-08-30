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07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии за ночь сгорело 29 тонн сена

УФА, 30 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сразу в двух районах Башкирии ночью горело сено. В 00.23 (мск.) на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании 1 тонны сена в деревне Уразово Учалинского района. Огнеборцы справились с возгоранием за 30 минут.

Практически в то же время на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании уже 28 тонн сухого корма в селе Таштимерово Абзелиловского района. На борьбу с огнем ушло больше двух часов.

МЧС по РБ призывает жителей республики быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожару. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу — все это может обернуться большой бедой. Соблюдайте требования правил пожарной безопасности! При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233−99−99.

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