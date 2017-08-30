Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Очередной шах и мат Америке»: СМИ о новом решении Путина
В ГД поведали про закон Киева о "стране-агрессоре"
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон о Задорнове: Он умирает
58-летняя Гузеева предстала в купальнике - СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
08:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Байкале погиб рыбак, лодка которого перевернулась

На Байкале утонул рыбак, лодка которого перевернулась в 500 м от берега.

Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 20 августа два жителя Северобайкальска пренебрежительно отнеслись к прогнозам метеорологов о надвигающемся шторме и отправились на рыбалку. Из-за неблагоприятных погодных условий металлическая лодка перевернулась и пошла ко дну. На судне находился только один спасательный жилет, одному из рыбаков, который его надел, удалось доплыть до берега. Второй мужчина утонул. Его тело было найдено лишь спустя неделю.

Транспортная полиция предупреждает, что перед выходом на воду на лодке рекомендуется проверить лодку на целостность, убедиться в работоспособности радио- и навигационных устройств, узнать прогноз погоды и запастись необходимым количеством спасательных жилетов и кругов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Госдума прокомментировала закон о переносе начала учебного года
Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис
Сын Трампа согласился рассказать Сенату США о «связях с Россией»
Россиян предупредили о распространении туберкулеза на Украине
Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
СМИ разместили фото Ким Чен Ына на фоне пуска ракеты
Фелпс бросил вызов Макгрегору
Спорт
Итальянские СМИ предположили возможный уход Манчини из «Зенита» Манчини возглавил «Зенит» летом, сменив у руля команды румына Мирчу Луческу
Авто
Новый Porsche Cayenne: первые впечатления от машины (фото, видео) Porsche Cayenne следующего поколения представлен официально. Смотрим вживую на эту машину
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь