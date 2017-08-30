На Байкале погиб рыбак, лодка которого перевернулась

Как сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 20 августа два жителя Северобайкальска пренебрежительно отнеслись к прогнозам метеорологов о надвигающемся шторме и отправились на рыбалку. Из-за неблагоприятных погодных условий металлическая лодка перевернулась и пошла ко дну. На судне находился только один спасательный жилет, одному из рыбаков, который его надел, удалось доплыть до берега. Второй мужчина утонул. Его тело было найдено лишь спустя неделю.