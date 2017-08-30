На Байкале погиб рыбак, лодка которого перевернулась
На Байкале утонул рыбак, лодка которого перевернулась в 500 м от берега.
На Байкале утонул рыбак, лодка которого перевернулась в 500 м от берега.
Как сообщает 30 августа 2017 года
Транспортная полиция предупреждает, что перед выходом на воду на лодке рекомендуется проверить лодку на целостность, убедиться в работоспособности радио- и навигационных устройств, узнать прогноз погоды и запастись необходимым количеством спасательных жилетов и кругов.