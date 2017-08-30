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07:41 (мск), источник: VN.ru

Оштрафован обвиняемый, съевший доказательства в суде

В Болотнинском районе обвиняемый съел вещественные доказательства в зале суда. Мужчине грозил крупный штраф и лишение прав за езду в пьяном виде. Таким образом, он решил доказать свою невиновность. О том, какое решение в итоге принял суд, узнали корреспонденты ОТС.

«Нетрезвая» поездка вышла боком болотнинскому водителю. Вернее, штрафом и лишением прав. Еще в декабре 2016 года, ночью Юрия Лагонского остановили инспекторы ГИБДД.

— Был остановлен автомобиль ВАЗ-2109 синего цвета, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, он согласился. Результат был положительный, — рассказал инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения Александр Шелякин.

Инспекторы составили административный протокол, машину поместили на спецстоянку. Дело передали в мировой суд, и тут началось. Заседание несколько раз переносили из-за якобы плохого самочувствия подсудимого. В итоге, во время знакомства с материалами дела он вырвал чек алкотестера и съел его.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Тем самым, мужчина решил, что избежит административной ответственности. В судебном заседании Лагонский вину свою не признал, говорил, что не съедал доказательства. Однако вина его полностью доказана. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Не удалось ему избежать и административного наказания, где ему тоже было назначено 30 тысяч рублей. Также мужчина лишен прав управлять транспортным средством на год и девять месяцев, — рассказала помощник судьи Ольга Панкова.

С приговором осужденный не согласен, планирует подавать апелляцию на решение районного суда.

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