Оштрафован обвиняемый, съевший доказательства в суде

«Нетрезвая» поездка вышла боком болотнинскому водителю. Вернее, штрафом и лишением прав. Еще в декабре 2016 года, ночью Юрия Лагонского остановили инспекторы ГИБДД.

— Был остановлен автомобиль ВАЗ-2109 синего цвета, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, он согласился. Результат был положительный, — рассказал инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения Александр Шелякин.

Инспекторы составили административный протокол, машину поместили на спецстоянку. Дело передали в мировой суд, и тут началось. Заседание несколько раз переносили из-за якобы плохого самочувствия подсудимого. В итоге, во время знакомства с материалами дела он вырвал чек алкотестера и съел его.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TyTsnhRjlKg?start=286?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тем самым, мужчина решил, что избежит административной ответственности. В судебном заседании Лагонский вину свою не признал, говорил, что не съедал доказательства. Однако вина его полностью доказана. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей. Не удалось ему избежать и административного наказания, где ему тоже было назначено 30 тысяч рублей. Также мужчина лишен прав управлять транспортным средством на год и девять месяцев, — рассказала помощник судьи Ольга Панкова.