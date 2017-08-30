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05:57 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей интернет-версии газета New York Times, ссылаясь на местные власти штата.

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По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

«Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми», — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма «Харви». «Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

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