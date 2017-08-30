Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек

По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма «Харви». «Харви» стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган «Катрина», который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.