Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30, сообщила в своей
По данным газеты, речь идет об общем количестве погибших за восемь дней урагана «Харви», который затем превратился в тропический шторм и сопровождался рекордным количеством осадков.
«Я думаю, что число (погибших — ред.) значительно вырастет, когда дороги станут проходимыми», — сказала газете главный судмедэксперт округа Галвестон Эрин Барнхарт.
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями