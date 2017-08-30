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07:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Жамбылские полицейские изъяли около 2 тонн наркотиков

Жители Тараза и Жамбылского района подпольно выращивали марихуану, передает портал «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2017» сотрудниками департамента по борьбе с наркобизнесом МВД РК совместно с коллегами из управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Жамбылской области и Байзакского района было обнаружено и изъято около 2 тонн наркотических средств, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

На участке «Жусанды» у 56-летнего жителя города Тараз было обнаружено и изъято 730 кг «невысушенной марихуаны» и более 3 кг «высушенной марихуаны», а на участке «Ескара» изъято 1 тонна 220 кг «невысушенной» и почти 20 кг «высушенной» марихуаны у ранее судимого по аналогичной статье 36-летнего жителя Жамбылского района.

Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по ст.296 ч.4 УК РК как незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. В ходе допроса оба подозреваемых дали признательные показания и водворены в ИВС Байзакского района. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

За 8 месяцев текущего года это уже 14 факт изъятия наркотических средств в особо крупном размере, что составляет в общей сумме около 12 тонн.

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