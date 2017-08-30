Жамбылские полицейские изъяли около 2 тонн наркотиков
Жители Тараза и Жамбылского района подпольно выращивали марихуану, передает портал «Мой город».
Жители Тараза и Жамбылского района подпольно выращивали марихуану, передает портал «Мой город».
В ходе проведения
На участке «Жусанды» у 56-летнего жителя города Тараз было обнаружено и изъято 730 кг «невысушенной марихуаны» и более 3 кг «высушенной марихуаны», а на участке «Ескара» изъято 1 тонна 220 кг «невысушенной» и почти 20 кг «высушенной» марихуаны у ранее судимого по аналогичной статье 36-летнего жителя Жамбылского района.
Оба факта зарегистрированы в ЕРДР по ст.296 ч.4 УК РК как незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере. В ходе допроса оба подозреваемых дали признательные показания и водворены в ИВС Байзакского района. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
За 8 месяцев текущего года это уже 14 факт изъятия наркотических средств в особо крупном размере, что составляет в общей сумме около 12 тонн.