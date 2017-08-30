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08:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец получил 10 лет тюрьмы за травку

Приморец осужден за хранение и реализацию наркотиков, сообщает ИА «Deita. ru».

Как установлено в судебном заседании, в феврале 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» фигурант сбыл наркотическое средство каннабис (марихуану) в размере 1360,8 гр, что является крупным размером.

В дальнейшем при обыске по месту жительства злоумышленника у последнего обнаружено и изъято наркотическое средство — каннабис (марихуана) общей массой свыше 5,3 кг.

Суд, исследовав представленные прокурором доказательства, согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений. За содеянное он приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима — сообщает Прокуратура Приморья.

Михаил Грач.

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