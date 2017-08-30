Приморец получил 10 лет тюрьмы за травку
Приморец осужден за хранение и реализацию наркотиков, сообщает ИА «Deita. ru».
Приморец осужден за хранение и реализацию наркотиков, сообщает ИА «Deita. ru».
Как установлено в судебном заседании, в феврале 2016 года в ходе проведения
В дальнейшем при обыске по месту жительства злоумышленника у последнего обнаружено и изъято наркотическое средство — каннабис (марихуана) общей массой свыше 5,3 кг.
Суд, исследовав представленные прокурором доказательства, согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений. За содеянное он приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима — сообщает Прокуратура Приморья.
Михаил Грач.